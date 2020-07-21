Под стенами Верховной Рады облили зеленкой скандального соратника Медведчука (фото, видео)

В Киеве под Верховной Радой облили зеленкой народного депутата Украины из «Оппозиционной платформы — За життя» Олега Волошина. Ранее в Харькове аналогичный инцидент произошел с городским главой организации ОПЗЖ Андреем Лесиком.

Соответствующее видео в сеть выложил Андрей Павловский. «В ответ Волошин ударил обидчика в лицо. Зеленкой досталось и двоим депутатам от «Слуги народа». Активисты говорят, что они ветераны АТО и хотели наказать Волошина за то, что тот «подвергает сомнению суверенитет Украины», — говорится в комментарии к видео.

Напомним, что в день, когда в Раде проходило торжественное заседание в честь 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете, оппозиционный депутат поставил под сомнение независимость государства, назвав Украину «страной, у которой нет суверенитета».

Фото из-под Рады публикует в соцсетях журналист «Радио Свобода» София Середа.

Тем временем ветеран АТО Алексей Петров сообщает, что после инцидента с зеленкой полиция задержала блогера Александра Погребиського. На своей страничке в соцсетях ветеран сообщает, что нардеп от ОПЗЖ «ударил участника войны с Россией в то же время, когда того держали сотрудники полиции». «Срочно собираемся под Печерским РОВД (ул. Московская, 30)», — пишет Петров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бердянске обливали зеленкой тогда еще кандидата в президенты Александра Вилкула.

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