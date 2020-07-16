"Мы платим высокую цену": Зеленский открыто заявил о российской агрессии в Украине

В четверг, 16 июля, в Верховной Раде президент Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании в честь 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, заявил, что наша страна шестой год подряд защищает свою независимость от российской агрессии.

«Мы платим за это высшую цену — жизни наших граждан. Весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все, чтобы такой желанный мир настал. Справедливый мир. Мир в нашем понимании этого слова. Именно того, где суверенитет — не на бумаге, а в жизни», — сказал Зеленский

По его словам, погибших вернуть нельзя, однако Украина должна вернуть свои территории. «Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось напрасным», — сказал он, добавив, что для этого украинцам следует объединиться, как 30 лет назад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на селекторном совещании Владимир Зеленский призывал не продлевать карантин в Украине более чем на один месяц.

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