«Не Аваков должен выезжать на место теракта, это не его дело», — генерал милиции Корниенко

Ситуация с захватом заложников в Луцке остается напряженной. Судя по всему, спецназ расчищает место для проведения спецоперации по штурму автобуса, который захватил террорист. Однако при штурме могут пострадать заложники, и проводить его нужно в крайнем случае. Так считает бывший первый заместитель министра внутренних дел (2006—2007 годы) генерал Михаил Корниенко, который в свое время был также одним из руководителей Антитеррористического центра.

— Ситуация, в общем-то, непростая, но полиция сработала очень хорошо. Я пока не вижу ни одной ошибки со стороны правоохранителей, — рассказал «ФАКТАМ» генерал Корниенко. — Самое главное, что в первую очередь был установлен контакт с террористом, ведутся переговоры. Но, честно говоря, это дело не полиции. Ведь сразу было видно, что это террористический акт. Потому ответственность за выполнение спецоперации должна взять на себя СБУ.

В случае с захватом заложников обычно начинается антитеррористическая операция, возглавляемая Антитеррористическим центром, который находится непосредственно под руководством СБУ. Не министр внутренних дел Аваков должен выезжать на место событий. Это не его дело. По идее, в Луцк должен был отправиться руководитель СБУ Баканов или кто-то из его заместителей.

Я был в свое время первым замом начальника Антитеррористического центра, и потому уверен, что у наших спецслужб уже есть план, как действовать в зависимости от изменения ситуации.

— Михаил Васильевич, я задам риторический вопрос: насколько безопасно сейчас штурмовать автобус с заложниками?

— Это зависит от ситуации. Штурмовать, безусловно, нужно будет в том случае, если террорист начнет убивать заложников. Тогда нет другого варианта, кроме штурма. Тогда будет шанс сохранить жизни пассажиров. Хотя бы какое-то количество заложников точно выживет.

Схема, как спецназовцам врываться в автобус, отрабатывалась ими на учениях многократно. Там все отработано до мелочей.

Самое страшное в этой ситуации то, что мужчина, захвативший автобус с людьми, скорее всего, психически ненормальный. Выполнить его требования фактически невозможно. Вести себя с ним адекватно — тоже. Поэтому к переговорному процессу должны быть привлечены психиатры. Нужно постараться не доводить ситуацию до штурма. Надо пробовать уговорить террориста отпустить заложников.

— Уже известна достоверная информация о том, какое оружие у него имеется?

— Думаю, да. Вся эта информация у спецслужб должна быть. Они наверняка знают хотя бы приблизительное количество патронов, считают выстрелы, сколько он их уже сделал. Сейчас сотни людей, которые остались за кадром, занимаются тем, что устанавливают всю возможную информацию о террористе, его родственниках, о том, где он приобрел оружие. Тут потянется цепочка. Будут выяснять, кто ему дал оружие. У него же модернизированный АКМ с коротким стволом, боевой автомат. А где он взял взрывчатку? Около десятка человек еще будут привлечены к ответственности. Но я думаю, следующим этапом станут переговоры террориста с родственниками, которые попытаются убедить его сдаться.

— Террориста могут ликвидировать?

— В такой ситуации ликвидация террориста допускается.

— Насколько эффективна здесь работа снайпера по ликвидации террориста?

— Я видел, что у автобуса побиты стекла в некоторых местах. Это осложняет видимость для снайпера. Да и к тому же, в автобусе люди. Есть большой риск попасть в заложника. Для снайперов на данный момент я не вижу работы.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали информацию о террористе Максиме Кривоше, которую нам удалось собрать.

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