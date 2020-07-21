Массовые протесты в Хабаровском крае: Путин попытался успокоить местных жителей

В Хабаровском крае не стихают массовые акции протеста, спровоцированные арестом местного губернатора Сергея Фургала. Как уже сообщали «ФАКТЫ», его обвинили в причастности к организации убийств ряда бизнесменов на Дальнем Востоке, которые были совершены в 2004—2005 годах.

Фургал пользуется большой популярностью в регионе. Он одержал убедительную победу на выборах 2018 года, хотя московские эксперты рассматривали его тогда как технического кандидата, который должен был помочь легко победить представителю «Единой России» Вячеславу Шпорту. Однако местные избиратели проголосовали за Фургала. И они не верят распространяемой федеральными телеканалами информации о «неопровержимых доказательствах вины» Сергея.

Многотысячные митинги стали неожиданностью для Кремля. Но арестованного не отпустили. Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отстранении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края «в связи с утратой доверия». Вполне стандартная формулировка для Путина, который не раз уже использовал ее, снимая неугодных ему чиновников.

Тем же указом президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Государственной думы Михаила Дегтярева. Примечательно, что господин Дегтярев никогда не жил на Дальнем Востоке, понятия не имеет об особенностях этого региона и прежде занимался вопросами физкультуры, спорта и туризма. Для хабаровчан он чужак, навязанный Кремлем. С Фургалом его объединяет только одно: оба являются членами ЛДПР.

Похоже, именно эту карту и решил разыграть Путин, стремясь успокоить жителей Хабаровского края. Мол, они в 2018 году голосовали за кандидата от ЛДПР. Фургал «утратил доверие», но политическая сила, которую он представлял, сохраняет за собой губернаторский пост.

Лучшим выходом из возникшего кризиса могли бы стать честные выборы в крае. Только это, очевидно, успокоило бы людей. Но честных выборов в России при нынешней власти нет априори. Вряд ли приезд в Хабаровский край московского ставленника понравится местным жителям. Как раз против вмешательства Кремля они и протестуют уже две недели.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый российский рок-музыкант Юрий Шевчук с группой ДДТ выразил поддержку жителям Хабаровска, выступившим против ареста губернатора Сергея Фургала.

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