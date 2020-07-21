Луцкий террорист задержан, заложники освобождены (фото, видео)

В сети сообщили о штурме силовиками пассажирского автобуса, захваченного рецидивистом Максимом Кривошем в Луцке. В результате штурма террорист был задержан.

Оперативное видео свидетельствует, что непосредственно перед штурмом к автобусу подъехал БТР.

«Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке. руки у него за спиной», — сообщил один из Telegram-ресурсов.

Все 13 заложников, по предварительным данным, при штурме не пострадали. С ними уже работают психологи.

Данные о раненых пассажирах опровергнуты, также не нашла подтверждения информация о заминировании общественных мест в Луцке.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании сообщников террориста, в т. ч. одного — в Харькове.

Напомним, за некоторое время до этого Максим Кривош отпустил первых трех заложников — пожилую женщину, беременную и 15-летнего подростка.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который находится в Луцке, заявил, что президент Зеленский лично поговорил с террористом, после чего тот и освободил трех человек.

Кстати, на данный момент видео Зеленского, который он записал для террориста, чтобы выполнить его требование, уже удалено.

Вместо этого он сделал другую запись, в которой поздравил силовиков с успехом.

«Жизнь человека — самая важная ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие смогут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране», — написал глава государства.

Все подробности захвата заложников в Луцке читайте здесь.

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