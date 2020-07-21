- 22:22 Боевики поиздевались над телом погибшего на Донбассе медика ВСУ: СМИ рассказали шокирующие подробности
- 22:12 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 22:00 Луцкий террорист задержан, заложники освобождены
- 21:29 Натали Портман и Серена Уильямс покупают футбольный клуб
- 21:19 Зеленский выполнил требование луцкого террориста: опубликовано видео
- 21:00 Террорист в Луцке отпустил первых заложников
- 20:28 На улицы Киева вывели автоматчиков: что происходит
- 20:15 «Мы с Потапом отложили закрытие группы «Время и Стекло»: Ирина Горовая о сложных временах, карантине и артистах
- 20:10 Луцкий террорист заявил, что заложники в "плохом состоянии", а один из них ранен
- 19:55 Алексей Донской возглавил департамент ГБР по "делам Майдана"
- 19:48 «Одно ухо не слышит»: пораженный молнией футболист впервые рассказал о своем состоянии
- 19:26 Спустя девять часов луцкий террорист разрешил передать заложникам немного воды
Луцкий террорист задержан, заложники освобождены (фото, видео)
В сети сообщили о штурме силовиками пассажирского автобуса, захваченного рецидивистом Максимом Кривошем в Луцке. В результате штурма террорист был задержан.
Оперативное видео свидетельствует, что непосредственно перед штурмом к автобусу подъехал БТР.
«Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке. руки у него за спиной», — сообщил один из Telegram-ресурсов.
Все 13 заложников, по предварительным данным, при штурме не пострадали. С ними уже работают психологи.
Данные о раненых пассажирах опровергнуты, также не нашла подтверждения информация о заминировании общественных мест в Луцке.
Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании сообщников террориста,
Напомним, за некоторое время до этого Максим Кривош отпустил первых трех заложников — пожилую женщину, беременную и 15-летнего подростка.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который находится в Луцке, заявил, что президент Зеленский лично поговорил с террористом, после чего тот и освободил трех человек.
Кстати, на данный момент видео Зеленского, который он записал для террориста, чтобы выполнить его требование, уже удалено.
Вместо этого он сделал другую запись, в которой поздравил силовиков с успехом.
«Жизнь человека — самая важная ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие смогут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране», — написал глава государства.
Все подробности захвата заложников в Луцке читайте здесь.847
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.