Зеленский выполнил требование луцкого террориста: опубликовано видео

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста Максима Кривоша рекомендовать украинцам фильм «Земляне». Соответствующее видео появилось в официальных ресурсах главы государства в соцсетях.

«Фильм „Земляне“ 2015 года. Смотреть всем», — сказал президент.

Напомним, террорист освободил трех пассажиров захваченного им автобуса — пожилую женщину, беременную и подростка.

По данным СМИ, остальные пассажиры автобуса остаются в салоне, прикованные наручниками к своим местам.

Также стало известно, что в автобусе остается раненный в ногу мужчина, однако его жизни, по официальным данным полиции, ничто не угрожает.

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