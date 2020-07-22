27.56 / 27.86 31.30 / 31.81
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Скандируют "молодцы": в сети показали, как жители Луцка поблагодарили правоохранителей за осбождение заложников (видео)

0:25 22 июля 2020
Центр Луцка

После завершения операции по освобождению заложников жители Луцка решили не расходиться по домам и поблагодарить правоохранителей за успешно проведенную операцию.

Об этом пишут местные издания.

Так, десятки горожан собрались на Театральной площади и, судя по опубликованным видео, скандировали «Молодцы» в адрес сотрудников силовых органов.

Также правоохранителям досталась изрядная порция аплодисментов.

Напомним, по данным правоохранителей в захваченном автобусе находилось 13 человек. К счастью, пострадавших среди заложников нет. Добиться этого, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, удалось благодаря тому, что в течение дня с террористом настойчиво велись переговоры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время операции во освобождению заложников в Луцке в другом городе — в Харькове — задержали предполагаемого сообщника террориста.

7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержание террориста

Луцкий террорист задержан, заложники освобождены (фото, видео)

Неуравновешенный человек: Аваков охарактеризовал луцкого террориста

Неуравновешенный человек: Аваков охарактеризовал луцкого террориста (видео)

Полиция Киева

На улицы Киева вывели автоматчиков: что происходит

Боевики поиздевались над телом погибшего на Донбассе медика ВСУ: СМИ рассказали шокирующие подробности

Боевики поиздевались над телом погибшего на Донбассе медика ВСУ: СМИ рассказали шокирующие подробности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер