- 00:25 Скандируют "молодцы": в сети показали, как жители Луцка поблагодарили правоохранителей за осбождение заложников
- 21.07 23:46 Освобождение заложников в Луцке: в Харькове задержан предполагаемый сообщник террориста
- 21.07 23:17 В девяти областях Украины вводят усиленное патрулирование улиц полицией и Нацгвардией
- 21.07 22:52 Неуравновешенный человек: Аваков охарактеризовал луцкого террориста
- 21.07 22:22 Боевики поиздевались над телом погибшего на Донбассе медика ВСУ: СМИ рассказали шокирующие подробности
- 21.07 22:12 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 21.07 22:00 Луцкий террорист задержан, заложники освобождены
- 21.07 21:29 Натали Портман и Серена Уильямс покупают футбольный клуб
- 21.07 21:19 Зеленский выполнил требование луцкого террориста: опубликовано видео
- 21.07 21:00 Террорист в Луцке отпустил первых заложников
- 21.07 20:28 На улицы Киева вывели автоматчиков: что происходит
- 21.07 20:15 «Мы с Потапом отложили закрытие группы «Время и Стекло»: Ирина Горовая о сложных временах, карантине и артистах
Скандируют "молодцы": в сети показали, как жители Луцка поблагодарили правоохранителей за осбождение заложников (видео)
После завершения операции по освобождению заложников жители Луцка решили не расходиться по домам и поблагодарить правоохранителей за успешно проведенную операцию.
Об этом пишут местные издания.
Так, десятки горожан собрались на Театральной площади и, судя по опубликованным видео, скандировали «Молодцы» в адрес сотрудников силовых органов.
Также правоохранителям досталась изрядная порция аплодисментов.
Напомним, по данным правоохранителей в захваченном автобусе находилось 13 человек. К счастью, пострадавших среди заложников нет. Добиться этого, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, удалось благодаря тому, что в течение дня с террористом настойчиво велись переговоры.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время операции во освобождению заложников в Луцке в другом городе — в Харькове — задержали предполагаемого сообщника террориста.7
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!