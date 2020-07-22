- 09:08 В Украине более 800 новых случаев COVID-19: где больше всего зараженных
- 08:51 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:42 Теракт в Луцке: в полиции показали фото возможного сообщника Кривоша
- 08:22 Черногория объявила о новой эпидемии коронавируса
- 07:56 В Чикаго в результате стрельбы на похоронах ранены 14 человек, а в Нигерии 19 гостей застрелены на свадьбе
- 07:55 Вышел из автобуса и ждал полицейских: появилось полное видео задержания луцкого террориста
- 07:22 Солнечно и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 07:19 Принцу Джорджу исполнилось семь лет – Кейт Миддлтон обнародовала новые фото сына
- 06:56 Врачи боролись за жизнь 7 часов: названо имя украинского военного, погибшего 21 июля при обстреле боевиков
- 06:30 "Помогла" полиции: в сети показали, как пропагандистка Скабеева раскрутила аккаунт луцкого террориста
- 05:55 Санкции против "потоков" и помощь Украине: в Конгрессе США одобрен проект оборонного бюджета
- 04:58 Не допустить включения России в G7: в Сенат США внесли проект важной резолюции
В Чикаго в результате стрельбы на похоронах ранены 14 человек, а в Нигерии 19 гостей застрелены на свадьбе (фото, видео)
В американском городе Чикаго неизвестные открыли огонь по участникам траурной процессии возле одного из похоронных бюро. Ранены по меньшей мере 14 человек. Многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
Стрельба велась из окна автомобиля. По свидетельству очевидцев, это было похоже на спланированную засаду. Как сообщает CBS, участники похорон открыли ответный огонь.
«Тела лежали повсюду… Мы подумали, что началась война», — рассказала одна из местных жительниц.
Как стало известно, хоронили 31-летнего Донни Уэзерби, который был застрелен на улице 14 июля.
Между тем в одной из деревень Нигерии группа вооруженных людей расстреляла свадьбу. Погибли по меньшей мере 19 гостей. Более 30 человек ранены. Предполагается, что нападавшие были скотоводами. В последнее время в регионе участились стычки между мусульманами-скотоводами и фермерами-христианами.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Глазго неизвестный средь бела дня устроил бойню в гостинице.
323
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.