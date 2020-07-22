В Чикаго в результате стрельбы на похоронах ранены 14 человек, а в Нигерии 19 гостей застрелены на свадьбе (фото, видео)

В американском городе Чикаго неизвестные открыли огонь по участникам траурной процессии возле одного из похоронных бюро. Ранены по меньшей мере 14 человек. Многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Стрельба велась из окна автомобиля. По свидетельству очевидцев, это было похоже на спланированную засаду. Как сообщает CBS, участники похорон открыли ответный огонь.

«Тела лежали повсюду… Мы подумали, что началась война», — рассказала одна из местных жительниц.

Как стало известно, хоронили 31-летнего Донни Уэзерби, который был застрелен на улице 14 июля.

Между тем в одной из деревень Нигерии группа вооруженных людей расстреляла свадьбу. Погибли по меньшей мере 19 гостей. Более 30 человек ранены. Предполагается, что нападавшие были скотоводами. В последнее время в регионе участились стычки между мусульманами-скотоводами и фермерами-христианами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Глазго неизвестный средь бела дня устроил бойню в гостинице.

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