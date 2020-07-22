27.72 / 28.02 31.70 / 32.26
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кайя Гербер снялась полностью голой для японского Vogue (фото)

19:59 22 июля 2020
Кайя Гербер

18-летняя дочь знаменитой американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, которая по примеру мамы делает успешную карьеру в фэшн-бизнесе, снялась в смелой фотосессии для японской версии журнала Vogue. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте известного дуэта фотографов Луиджи и Янго.

На некоторых фото модель позирует полностью обнаженной — в одних только сапогах. Прочие снимки также получились весьма сексуальными.

 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайя Гербер сломала руку и выложила фото в бикини и в гипсе.


13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

вокзал

В районе ж/д вокзала в Киеве прогремели взрывы

кран без воды

Оккупированный Донбасс остался без воды: названа причина

мужчины

Отомстили за Кадырова: в убийстве в Вене чеченского политэмигранта признались его родственники

заправка

Крупные сети повысили цены на бензин в Украине: что почем

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер