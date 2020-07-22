Кайя Гербер снялась полностью голой для японского Vogue (фото)

18-летняя дочь знаменитой американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, которая по примеру мамы делает успешную карьеру в фэшн-бизнесе, снялась в смелой фотосессии для японской версии журнала Vogue. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте известного дуэта фотографов Луиджи и Янго.

На некоторых фото модель позирует полностью обнаженной — в одних только сапогах. Прочие снимки также получились весьма сексуальными.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайя Гербер сломала руку и выложила фото в бикини и в гипсе.





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