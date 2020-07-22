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Деньги

«НБУ использовал курс гривни для манипуляций»: министр экономики сделал громкое заявление

10:55 22 июля 2020
НБУ

На фоне падения курса гривни в последние дни министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что укрепление украинской национальной валюты в 2019 году привело к падению экономики.

В интервью «РБК-Украина» министр назвал курсовую политику Нацбанка «неразумной». «Считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП», — считает Петрашко и добавляет, что колебание курса 28,5 до 23 гривен за доллар имело «катастрофические последствия» для экспортно-ориентированной промышленности.

При этом, по его словам, падение ВВП заложило не правительство во главе с экс-премьером Алексеем Гончаруком: «Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в четвертом квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора».

Также Петрашко упомянул доходность по облигациям внутреннего государственного займа, доходность которых в то время «зашкаливала и доходила до 30%». «Как можно было такое допустить? Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить», — заявил министр.

По его словам, НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, что бы определенные структуры занимались спекуляциями: «Мы понимаем — для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей… Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский заявлял, что многие украинские предприятия «недополучили миллионы и закрылись» из-за политики НБУ по курсу гривни. «Мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас», — заявлял Зеленский.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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«НБУ использовал курс гривни для манипуляций»: министр экономики сделал громкое заявление

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