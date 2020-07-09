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Зеленский считает, что украинские предприятия «недополучили миллионы и закрылись» из-за валютного курса НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский, ранее инициировавший отставку главы Нацбанка Якова Смолия, заявил, что многие украинские предприятия «недополучили миллионы и закрылись» из-за политики НБУ по курсу гривни.
«То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись через этот курс, — это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции. Все вокруг нас говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас», — цитирует «Интерфакс-Украина» выступление Зеленского во время встречи с бизнесменами Черновицкой области.
При этом Зеленский считает, что все «прекрасно понимают» ситуацию вокруг увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия. «Поэтому мы вас прекрасно понимаем, мы знаем сколько из-за этого курс украинских предприятий просто закрылись, и все остальное, и COVID-19 … Выйдем из этой ситуации, все стабилизируем, я в этом уверен», — обещает президент.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у въезда в поселок, где живет экс-глава НБУ Яков Смолий, неизвестные расставили гробы и десяток похоронных венков.
Фото с сайта президента Украины.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..