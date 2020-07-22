Фанаты «ПСЖ» трогательно попрощались с легендой клуба (фото, видео)

Товарищеский матч против шотландского «Селтика» (4:0) стал для французского «ПСЖ» не только генеральной репетицией перед финалами Кубка страны против «Сент-Этьена» (24 июля) и Кубка Лиги против «Лиона» (31 июля), но и поводом красиво попрощаться с бразильским защитником Тьягу Силвой.

Капитан парижан, которые седьмой раз подряд стали чемпионами страны по итогам досрочно завершившегося сезона, вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм. А затем болельщики долгое время стоя аплодировали бразильцу, не отпуская его с поля, в знак благодарности за восемь лет, проведенных в клубе, и более 300 сыгранных матчей в составе «ПСЖ».

Les adieux de @tsilva3 pour son dernier match au Parc des Princes devant le @Co_Ultras_Parispic.twitter.com/gXw6b5A1g9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2020

Отметим, что Тьягу Силва перешел в «ПСЖ» в 2012-м после трех сезонов, проведенных в итальянском «Милане». За это время защитник выиграл вместе с парижанами 21 трофей (семь раз стал чемпионом Франции, четыре раза выиграл Кубок страны и пять Кубков Лиги, а также пять раз стал обладателем Суперкубка Франции).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты «ПСЖ» устроили феерическое прощание с вратарем женской команды Катаржиной Кедржинек.

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