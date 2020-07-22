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Происшествия

Подросток защищал отца: выяснились детали расстрела мужчин в Константиновке

11:56 22 июля 2020
Ружье

Полиция Константиновки Донецкой области установила личность стрелка, ранившего 21 июля двух мужчин (впоследствии один из пострадавших скончался). Как сообщили правоохранители, стрелявшим оказался подросток, который таким образом защищал своего отца, к которому и прибыли «на разборки» пострадавшие.

Услышав спор неизвестных с отцом, он пошел в гараж, где хранилось отцовское ружье, и сделал два выстрела в сторону «обидчиков».

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 15, части 2 пункт 1 статьи 115 «Завершенное покушение на убийство Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Полиция показала оперативные фото с места инцидента.

Оперативные фото полиции

Напомним, на днях в Затоке расстреляли супружескую пару. Там подозреваемого также задержали по горячим следам.

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