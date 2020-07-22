Подросток защищал отца: выяснились детали расстрела мужчин в Константиновке

Полиция Константиновки Донецкой области установила личность стрелка, ранившего 21 июля двух мужчин (впоследствии один из пострадавших скончался). Как сообщили правоохранители, стрелявшим оказался подросток, который таким образом защищал своего отца, к которому и прибыли «на разборки» пострадавшие.

Услышав спор неизвестных с отцом, он пошел в гараж, где хранилось отцовское ружье, и сделал два выстрела в сторону «обидчиков».

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 15, части 2 пункт 1 статьи 115 «Завершенное покушение на убийство Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Полиция показала оперативные фото с места инцидента.

Оперативные фото полиции

Напомним, на днях в Затоке расстреляли супружескую пару. Там подозреваемого также задержали по горячим следам.

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