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Происшествия

В Донецкой области на улице расстреляли двух мужчин, один из них умер

3:56 22 июля 2020
Стрельба на улице

Вечером во вторник, когда в Луцке освобождали заложников, в еще одном украинском городе была слышна стрельба.

Так, в Константиновке Донецкой области посреди улицы неизвестные открыли огонь по мужчинам, пишет сайт ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В результате стрельбы были ранены двое мужчин», — сказано в сообщении.

Отмечается, что от полученных ранений один из мужчин скончался, а другой был госпитализирован.

Преступники скрылись на неустановленном автомобиле. Сейчас их разыскивает полиция, которая объявила операцию «Сирена».

В полиции информацию о стрельбе пока официально не комментировали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в минувшую субботу в Черновцах на улице застрелили мужчину. Инцидент произошел на улице Небесной сотни возле кафе «Ozzy». Стрелявший применил боевой пистолет, и смертельно ранил в голову другого участника конфликта.

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