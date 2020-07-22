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В Донецкой области на улице расстреляли двух мужчин, один из них умер
Вечером во вторник, когда в Луцке освобождали заложников, в еще одном украинском городе была слышна стрельба.
Так, в Константиновке Донецкой области посреди улицы неизвестные открыли огонь по мужчинам, пишет сайт ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В результате стрельбы были ранены двое мужчин», — сказано в сообщении.
Отмечается, что от полученных ранений один из мужчин скончался, а другой был госпитализирован.
Преступники скрылись на неустановленном автомобиле. Сейчас их разыскивает полиция, которая объявила операцию «Сирена».
В полиции информацию о стрельбе пока официально не комментировали.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в минувшую субботу в Черновцах на улице застрелили мужчину. Инцидент произошел на улице Небесной сотни возле кафе «Ozzy». Стрелявший применил боевой пистолет, и смертельно ранил в голову другого участника конфликта.94
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Освобождение заложников в Луцке: заместитель Авакова опубликовал фото из салона злополучного автобуса
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