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Зеленский отменил визы для граждан Омана и еще нескольких стран
Обнародован указ президента Владимира Зеленского об установлении с 1 августа 2020 года безвизового режима въезда в Украину и транзитного проезда через территорию нашей страны для граждан шести государств. Напомним, перед этим соглашение об отмене визовых требований Украина подписала с островным латиноамериканским государством.
В перечне — Австралия, Новая Зеландия, Королевство Бахрейн, Государство Кувейт, Султанат Оман и Королевство Саудовская Аравия.
Безвизовый режим распространяется на путешественников, срок пребывания которых на территории Украины не превышает 90 дней в течение 180 дней.
Напомним, минувшей зимой президент Зеленский с семьей провел отпуск в Омане, причем вместе с ним там оказался и действующий глава Офиса президента Андрей Ермак.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?