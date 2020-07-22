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Украина

Зеленский отменил визы для граждан Омана и еще нескольких стран

12:56 22 июля 2020
В аэропорту «Борисполь»

Обнародован указ президента Владимира Зеленского об установлении с 1 августа 2020 года безвизового режима въезда в Украину и транзитного проезда через территорию нашей страны для граждан шести государств. Напомним, перед этим соглашение об отмене визовых требований Украина подписала с островным латиноамериканским государством.

В перечне — Австралия, Новая Зеландия, Королевство Бахрейн, Государство Кувейт, Султанат Оман и Королевство Саудовская Аравия.

Безвизовый режим распространяется на путешественников, срок пребывания которых на территории Украины не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Скрин указа президента

Напомним, минувшей зимой президент Зеленский с семьей провел отпуск в Омане, причем вместе с ним там оказался и действующий глава Офиса президента Андрей Ермак.

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