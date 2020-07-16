27.14 / 27.37 30.69 / 31.16
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Все ближе к Америке: Украина установила безвиз с государством на Карибах

19:19 16 июля 2020
флаг Гренады

В четверг, 16 июля, Украина и Гренада заключили соглашение об отмене визовых требований. Напомним, ранее Украина на год ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании.

О подписании соглашения с Гренадой сообщило Министерства иностранных дел Украины.

Документ подписали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер (последнего уполномочили — сейчас в Украине нет аккредитованного посла Гренады).

Теперь украинские туристы смогут въезжать в Гренаду сроком на 90 дней в течение 180 дней без виз. Документ вступит в силу, когда стороны завершат необходимые внутригосударственные процедуры.

Гренада — островное государство в Карибском море, включая собственно Гренаду — самый южный из Подветренных островов, а также шесть небольших островов, крупнейший из которых — Кариока.

Страна привлекательна для туристов коралловыми рифами, удобными бухтами и множеством уединенных пляжей. Гренада также известна как «остров специй»: здесь производятся мускатный орех, корица, гвоздика, имбирь и душистый перец.

Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на то, что Европейский союз все еще не открыл свои границы для украинцев в связи с пандемией коронавируса, безвиз для граждан Украины Европа отменять не планирует.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Завадский

Известный украинский музыкант объявил, что у него 4-я стадия СПИДа (фото)

ДТП

Смертельное ДТП с полицейскими на Волыни: уснувшему за рулем патрульному предъявили обвинение

Даша Астафьева

Даша Астафьева зажгла в новом клипе в образе дивы 90-х (видео)

черепа

Под полом церкви на Сумщине обнаружили страшную находку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер