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Все ближе к Америке: Украина установила безвиз с государством на Карибах
В четверг, 16 июля, Украина и Гренада заключили соглашение об отмене визовых требований. Напомним, ранее Украина на год ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании.
О подписании соглашения с Гренадой сообщило Министерства иностранных дел Украины.
Документ подписали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер (последнего уполномочили — сейчас в Украине нет аккредитованного посла Гренады).
Теперь украинские туристы смогут въезжать в Гренаду сроком на 90 дней в течение 180 дней без виз. Документ вступит в силу, когда стороны завершат необходимые внутригосударственные процедуры.
Гренада — островное государство в Карибском море, включая собственно Гренаду — самый южный из Подветренных островов, а также шесть небольших островов, крупнейший из которых — Кариока.
Страна привлекательна для туристов коралловыми рифами, удобными бухтами и множеством уединенных пляжей. Гренада также известна как «остров специй»: здесь производятся мускатный орех, корица, гвоздика, имбирь и душистый перец.
Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на то, что Европейский союз все еще не открыл свои границы для украинцев в связи с пандемией коронавируса, безвиз для граждан Украины Европа отменять не планирует.
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