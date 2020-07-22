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Спорт

Мальчику, ценой 90 швов спасшему сестренку от агрессивного пса, вручен чемпионский пояс WBC (фото)

13:05 22 июля 2020
Шестилетний Бриджер Уокер с сестрой

Шестилетний американец Бриджер Уокер, ценой ужасных травм лица спасший свою младшую сестру от нападения агрессивного пса, получил необычную награду за свой героический поступок.

После того, как данная история облетела весь мир (малышу было наложено в общей сложности 90 швов), Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение присвоить мальчику звание почетного чемпиона. «Мы наградили шестилетнего Бриджера Уокера за его смелые действия, которые отображают наилучшие человеческие качества. Бриджер, ты герой!» — написали функционеры на официальной странице организации в Twitter.

А спустя пару дней чемпионский пояс нашел своего героя. «И вот новый чемпион мира по версии WBC Бриджер „Самый Смелый Человек На Земле“ Уокер», — отрапортовали представители WBC в Instagram, прикрепив фотографию мальчика, держащего свою награду в руках.

Отметим, что пост менее чем за сутки набрал 75 тысяч лайков и более 1,5 тысяч восторженных комментариев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимиру Кличко спустя пять лет вернули чемпионские пояса.

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