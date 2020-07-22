- 15:35 Оккупированный Донбасс остался без воды: названа причина
- 15:30 В Украине создадут новое министерство: чем оно будет заниматься
- 15:27 В Украине изменят правила регистрации детей до 14 лет
- 15:16 В Запорожье зверски избили бойца «Азова», который вступился за девушек на улице
- 15:11 Кабмин снова продлил карантин в Украине: что изменится
- 14:51 В Харькове заявили о захвате заложников: что произошло на самом деле
- 14:43 В последнее время часто нервничал и был недоволен Зеленским: появилась информация о возможном подельнике луцкого террориста
- 14:42 Умер олимпийский чемпион по хоккею
- 14:35 «Было плохо, а стало очень плохо»: в Одессе танкер Delfi продолжает заливать нефтью море
- 14:29 Почти сразу начал стрелять: заложник подробно рассказал о захвате автобуса в Луцке
- 14:20 Карантин в Украине продлевают до конца лета
- 14:16 СМИ сообщили об очередных нарушениях в работе судей ВАКС
В последнее время часто нервничал и был недоволен Зеленским: появилась информация о возможном подельнике луцкого террориста
Харьковчанин Дмитрий М., которого полиция задержала как возможного подельника луцкого террориста Максима Кривоша, известен своей волонтерской деятельностью, хотя после ДТП перенес семь операций и получил инвалидность.
По словам матери Дмитрия, в последнее время он выражал недовольство ситуацией в стране.
«Он был недоволен ситуацией в стране и считал, что нынешний президент ведет ее в неверном направлении», — сказала она журналистам местного интернет-ресурса NewsRoom.
Женщина рассказала, что ее сын занимался коллекционированием предметов времен Второй мировой войны. Но оружия среди артефактов сына она не видела.
В 2014 году Дмитрий хотел отправиться на службу в АТО.
«Он пошел в военкомат. Я ему еще говорила: „Куда тебе с твоим здоровьем, Дима?“. Там ему пообещали, что вызовут, но никто так и не позвонил. Тогда он занялся волонтерством, вместе с ребятами покупали ящиками сигареты, яйца, консервы и возили в Дебальцево. Ему даже грамоту за это дали», — рассказала его мать.
Женщина заверяет, что и не догадывалась о том, что сын мог хранить боеприпасы.
Напомним, полиция Харькова опубликовала оперативные фото 44-летнего сообщника луцкого террориста Максима Кривоша и показала изъятые у него боеприпасы.238
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»