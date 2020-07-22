В последнее время часто нервничал и был недоволен Зеленским: появилась информация о возможном подельнике луцкого террориста

Харьковчанин Дмитрий М., которого полиция задержала как возможного подельника луцкого террориста Максима Кривоша, известен своей волонтерской деятельностью, хотя после ДТП перенес семь операций и получил инвалидность.

По словам матери Дмитрия, в последнее время он выражал недовольство ситуацией в стране.

«Он был недоволен ситуацией в стране и считал, что нынешний президент ведет ее в неверном направлении», — сказала она журналистам местного интернет-ресурса NewsRoom.

Женщина рассказала, что ее сын занимался коллекционированием предметов времен Второй мировой войны. Но оружия среди артефактов сына она не видела.

В 2014 году Дмитрий хотел отправиться на службу в АТО.

«Он пошел в военкомат. Я ему еще говорила: „Куда тебе с твоим здоровьем, Дима?“. Там ему пообещали, что вызовут, но никто так и не позвонил. Тогда он занялся волонтерством, вместе с ребятами покупали ящиками сигареты, яйца, консервы и возили в Дебальцево. Ему даже грамоту за это дали», — рассказала его мать.

Женщина заверяет, что и не догадывалась о том, что сын мог хранить боеприпасы.

Напомним, полиция Харькова опубликовала оперативные фото 44-летнего сообщника луцкого террориста Максима Кривоша и показала изъятые у него боеприпасы.

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