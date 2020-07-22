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Происшествия

Теракт в Луцке: в полиции показали фото возможного сообщника Кривоша

8:42 22 июля 2020
Теракт в Луцке: в полиции показали фото возможного сообщника Кривоша

Полиция Харькова опубликовала оперативные фото 44-летнего сообщника луцкого террориста Максима Кривоша.

Подозреваемый

Как сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, во время обыска в доме подозреваемого обнаружили 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, «Дрейзе» и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Оружие и боеприпасы уже направлены на исследование, а харьковчанина задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Он сотрудничает со следствием, сообщили в полиции.

Все новости о задержании луцкого террориста читайте в «ФАКТАХ».

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