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Украина

Больно смотреть: в сети обсуждают свежие фото «Донбасс Арены»

19:41 20 июля 2020
«Донбасс-Арена»

В сеть выложили новые фото из оккупированного Донецка — на них запечатлена «Донбасс Арена», которая, как ни странно, до сих пор претендует на звание лучшего стадиона мира.

Фото опубликовал в своем Facebook Sergey Naumovich.

«Как видим, тут наступило устойчивое состояние «Абхазия». Чистейший «русский мир», — написал он.

Пост быстро собрал десятки комментариев.

«Помню, когда первый раз приехал на „Донбасс Арену“, не мог нарадоваться что это чудо в Украине, а сейчас смотрю фото и не могу поверить в эту печаль», — написано в одном из них.

«В Крыму тоже такие места появились», — отмечает другой комментатор.

Ранее в сети поделились странным ощущением, возникающим при взгляде на «Донбасс Арену».

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Больно смотреть: в сети обсуждают свежие фото «Донбасс Арены»

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