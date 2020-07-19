Приходится жить в палатках: оккупанты не пропускают людей через линию разграничения на Донбассе (фото)

Несмотря на то, что все украинские пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, не всем людям удается без проблем попасть на оккупированную территорию или выехать из так называемых «ДНР» и «ЛНР».

В штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по определенным спискам. Всем желающим пересечь линию разграничения советуют учесть эту информацию.

Украинские спасатели продолжают оказывать помощь людям во время длительного ожидания. На каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда — «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» — в круглосуточном режиме работают пункты оказания помощи, в которых соблюдаются меры безопасности в связи с карантинными ограничениями.

Напомним, в конце июня главарь так называемой «ДНР» Пушилин издал «указ», в котором сказано, что «республика» приостановила перемещение жителей через единственный работающий в настоящее время КППВ «Еленовка». Свое решение «власти ДНР» мотивировали тем, что в Украине резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

В июле боевики «ДНР» два раза на один день открывали пункт пропуска «Еленовка», сопредельный с «Новотроицким». Тогда перед КПВВ собирались очереди из сотен автомобилей.

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