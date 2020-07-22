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В Киеве снова запретили купаться: какие пляжи в «красной» зоне
После сильного дождя 21 июля в Киеве изменился статус пляжей. Теперь на большинстве из них не рекомендуется купаться, а на двух даже запрещено, сообщает КП «Плесо».
Желтые флаги (купаться не рекомендуется) вывесили на пляжах «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Центральный», «Троещина», «Черторой», «Галерный», «Вербный», «Пуща-Водица», «Предмостная слободка».
Красные флаги (купаться запрещено) появились на пляжах «Радуга» и «Тельбин».
Практически во всем мире в водоемах после выпадения осадков резко повышается уровень бактерий в пробах воды, а по истечении нескольких дней все возвращается в норму. Когда вода на киевских пляжах будет отвечать санитарным нормам, в «Плесо» объявят дополнительно.
Тем временем в зоне пляжа «Троещина» установили девять спортивных тренажеров для отдыхающих.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в этом году на пляже «Троещина» и еще в семи коммунальных зонах отдыха, открывая купальный сезон, подняли голубой флаг. Это знак международного признания того, что пляжи отвечают более чем 30 критериям качества и безопасности.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»81
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