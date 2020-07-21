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Шоу-бизнес

Лидер "Ляписа" Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом

9:18 21 июля 2020
Сергей Михалок с женой и детьми

Основатель группы «Ляпис Трубецкой», Brutto и Drezden Сергей Михалок стал многодетным отцом. Его жена, актриса Светлана Зеленсковская 18 июля родила сына, которого назвали Мироном. Новостью о пополнении в семье счастливая мама поделилась на своей странице в Instagram.

«Вчера я стала мамой четверых! 18.07.2020 в 12:12 пришел Новый человек в этот мир — Мирон! Мирон Сергеевич Михалок вес: 3380, рост: 53. Пришел легко! Потому что, Мир Он!», — написала Светлана.

«Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока, но все было очень интересно и удивительно! Я бы даже сказала, ошеломительно! Мир он такой: удивительный, поразительный, ошеломительный!!!», — позже добавила жена музыканта.

Напомним, Мирон стал третьим совместным ребенком в семье Михалка и Зеленковской, они воспитывают семилетнего Макара и годовалого Федора. От первого брака у Сергея есть взрослый сын Павел, а у Светланы — дочь Аксинья. На двоих у пары пятеро детей.

Скоро многодетной парой украинского шоу-бизнеса станут Тарас Тополя и Alyosha, ожидающие третьего ребенка. Вот-вот у них родится девочка.

Третьего ребенка также ждет жена ведущего Григория Решетника.

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