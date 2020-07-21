- 10:34 Элина Иващенко заняла на "Славянском базаре" первое место и получила спецпремию от Лукашенко
- 10:28 Стрельба в Луцке: вооруженный преступник взял в заложники пассажиров автобуса
- 10:20 На Подоле в Киеве взорвали банкомат: детали и фото происшествия
- 10:09 Украинская шахматистка Ушенина победила в суперфинале Гран-при ФИДЕ соперницу из России
- 10:09 Переполох в Луцке: очевидцы сообщают о стрельбе в центре города
- 10:07 Несмотря на пандемию: как обогатились за полгода Джефф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс
- 09:55 Искали трое суток: пропавшую на Виннитчине девушку-подростка обнаружили в лисьей норе
- 09:51 Путинские военные сделали громкое заявление о готовности вакцины от COVID-19
- 09:45 Ники Минаж ждет первенца
- 09:44 Принцев Гарри и Уильяма обвиняют в неправомерном использовании денег благотворительных фондов
- 09:32 Креативный подход: в сети обсуждают фото модернизированного памятника Ленину под Одессой
- 09:24 В сети появилось видео с хулиганом, устроившем взрыв салюта в киевском кафе
Лидер "Ляписа" Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом
Основатель группы «Ляпис Трубецкой», Brutto и Drezden Сергей Михалок стал многодетным отцом. Его жена, актриса Светлана Зеленсковская 18 июля родила сына, которого назвали Мироном. Новостью о пополнении в семье счастливая мама поделилась на своей странице в Instagram.
«Вчера я стала мамой четверых!
«Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока, но все было очень интересно и удивительно! Я бы даже сказала, ошеломительно! Мир он такой: удивительный, поразительный, ошеломительный!!!», — позже добавила жена музыканта.
Напомним, Мирон стал третьим совместным ребенком в семье Михалка и Зеленковской, они воспитывают семилетнего Макара и годовалого Федора. От первого брака у Сергея есть взрослый сын Павел, а у Светланы — дочь Аксинья. На двоих у пары пятеро детей.
Скоро многодетной парой украинского шоу-бизнеса станут Тарас Тополя и Alyosha, ожидающие третьего ребенка. Вот-вот у них родится девочка.
Третьего ребенка также ждет жена ведущего Григория Решетника.184
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!