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Шоу-бизнес

Беременная Alyosha показала комнату будущей дочери (видео)

11:45 22 июля 2020
Певица Alyosha

Певица Alyosha, которая вот-вот в третий раз станет мамой, показала, как обустроила комнату для будущей дочери. Многодетная мама решила заранее все приготовить, чтобы к рождению малышки все было готово. Alyosha показала белую кроватку с забавным бельем с китами, многофункциональный пеленатор, а также сообщила, что приобрели радионяню.

«Имея ребенка с аллергией, для меня обязательный момент, чтобы материалы, краска и ткани были гипоаллергенны. Советую всем будущим мамам изучать этот вопрос во время выбора кроватки и постели. Мы все просмотрели, выбрали безопасное и очень приятно, что это украинское», — поделилась певица.

А пока она обустраивала комнату для малышки, Тарас Тополя с сыновьями построили из коробок халабуду.

«У ребят появилась первая недвижимость», — подписал певец забавное фото.

В декрете, Alyosha не сидит безе дела, она презентует на радиостанциях новую песню «НеВоНа», в клипе на которую кардинально сменила имидж.

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