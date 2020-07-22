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Почему спина может болеть из-за стресса: на прямой линии «ФАКТОВ» врач-невролог
Человек, у которого никогда не болела спина, встречается нечасто.
— Согласно статистике, около 80 процентов взрослых людей на планете испытывают боль в спине, причем женщины чаще, чем мужчины, — рассказывает невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. — Страдают и люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, и офисные работники. Особенно если после малоподвижной рабочей недели в выходные или в отпуске стремятся наверстать упущенное, давая организму чрезмерную физическую нагрузку.
Имеет значение возраст: обычно болевой синдром впервые возникает в возрасте от 30 до 50 лет. С годами нарушается эластичность и тонус мышц, кости теряют прочность из-за остеопороза, межпозвонковые диски — воду, и амортизация при ходьбе и беге ухудшается. Также с возрастом многие люди прибавляют в весе.
Опасно курение, которое приводит к ограничению кровотока и ухудшает доставку кислорода к тканям. Если курильщик пьет кофе, то из-за сужения сосудов мелкие суставы позвоночника, межпозвоночные диски страдают еще сильнее. Также важно избегать стрессов, которые приводят к перенапряжению мышц спины.
— Как предотвратить боль в спине?
— Старайтесь не поднимать чрезмерные тяжести, но если приходится, то спину держите прямо, а тяжелый предмет прижимайте ближе к туловищу — позвоночный столб и диски будут нагружаться меньше. Тем, у кого сидячая работа, нужно использовать эргономичное кресло с правильной анатомической спинкой, которое можно регулировать индивидуально. Самая опасная поза для спины, при которой чрезмерно перегружаются диски, — положение в виде буквы «Г». Неудивительно, что часто спина страдает у дачников и жителей села. Чтобы избежать боли в спине, нужно носить комфортную обувь, чаще ходить босиком.
— Известно, что после укуса клеща могут возникнуть неврологические нарушения. Как их не пропустить?
— Нужно обращать внимание на головную боль, выраженную слабость и боли в мышцах, головокружение, которое возникает без видимой причины, нарушение чувствительности. Иногда может измениться походка. Одни из самых серьезных осложнений боррелиоза — серозный менингит и энцефалит.
Какие заболевания могут проявляться болью в спине? Как избавиться от болевого синдрома? Кому следует носить бандаж? Чем опасны последствия укуса клеща?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 27 июля, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Васильевич Костенко.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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