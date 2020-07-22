"Нафтогаз" увеличил стоимость газа для населения: сколько теперь будем платить

В июле 2020 года цена на газ для населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО, составит 2 297,53 гривен за тысячу кубометров. По сравнению с июнем цена вырастет на 7,2 процента (на 155,25 гривен за 1 тысячу кубометров).

В указанную цену не входят НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Об этом сообщается на сайте НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, что с января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле. Формула учитывает цену на голландском газовом хабе (ТТF).

Но с 1 августа Украина перейдет на рыночные цены на газ для населения, а «Нафтогаз» не будет поставлять газ по фиксированным ценам.

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