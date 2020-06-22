Деньги

Цены на газ для населения и промышленности с 1 июля станут одинаковыми: к чему готовиться

Вскоре в Украине заработает открытый рынок газа. Это значит, что что потребители смогут самостоятельно менять поставщика голубого топлива. Но также должна измениться система начисления платы за газ. Причем эти новшества неминуемо отразятся на множестве других сфер жилищно-коммунального сектора. Ведь от цены газа зависят тарифы на отопление и горячую воду. А они закладываются производителями в стоимость большинства товаров и услуг. Так что же произойдет уже в следующем месяце?

«Цена самого газа вряд ли изменится»

С 1 июля в Украине прекратится действие правительственных норм положения, касающегося специальных обязательств при ценообразовании на газ. Вместо них стоимость голубого топлива будет регулировать рынок, из-за чего цена газа для населения должна сравняться со стоимостью для промышленности. Отметим, что сейчас бизнес платит за газ больше, чем население. Эти новшества вводятся согласно нормам Закона Украины «О рынке газа». Кроме того, на этих изменениях настаивал Международный валютный фонд при предоставлении Украине кредита в размере 5 млрд долларов.

В меморандуме, подписанном с МВФ, говорится, что действие постановления Кабмина № 867 об обязательном предоставлении специальных обязательств на поставку газа домохозяйствам (ПСО), в котором прописано ценообразование на газ для населения, будет прекращено 1 июля 2020 года. После этого цены будут полностью определяться рынком. Однако специальные обязательства еще будут действовать временно, до мая 2021 года, но только в части поставок газа коммунальным предприятиям.

Стоит отметить, что уже сейчас украинцы получают две платежки на газ: одна — за само топливо, а другая — за его транспортировку. И если стоимость газа в первой платежке для всех одинаковая, то тариф на транспортировку во второй отличается по регионам и районам. Чтобы разобраться, что же теперь меняется на рынке газа для населения, «ФАКТЫ» обратились за комментариями к экспертам.

В первую очередь нас интересует, как изменится стоимость газа для простых людей.

«Цена самого газа вряд ли изменится, — говорит независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. - Она привязана к стоимости топлива на нидерландском хабе TTF, а значит, гарантированная цена на газ отменяется. То есть ежемесячно тариф в платежках будет меняться в зависимости от колебания цен на газ в Нидерландах.

Кроме цены на газ, к тарифу прибавляется стоимость его транспортировки в Украину из Нидерландов и внутри страны. Это выглядит абсурдно, поскольку реально газ в Украину из Нидерландов не поступает и Украина его там не покупает. Ведь 69% газа, потребленного в Украине, — собственной добычи. Остальные 31% - российский газ, который транспортируется в Европу. Этот газ оформляется как реверс из Европы, хотя физически никакого реверса не происходит. То есть потребители вынуждены платить за услуги, которые им на самом деле не предоставляются.

Также в тариф входит НДС, стоимость услуг «Укртрансгаза», наценки «Нафтогаза» и «газсбытов». Летом традиционно цена на газ падает, поэтому сейчас она минимальна. Однако осенью стоимость существенно возрастет.

Что касается тарифа на транспортировку газа, то он зависит от объемов потребления и тарифа, который утверждает НКРЭКП. Рост тарифа на поставку газа с 1 июля связан с тем, что тариф, который ранее утвердил НКРЭКП для большинства областей, оказался убыточным. Поэтому, по просьбе облгазов, тариф был пересмотрен", — отметил Хмелевский.

Впрочем, у экспертов есть и другая точки зазрения.

«Пока Украина остается импортозависимой страной в плане поставок газа из Евросоюза, принципы ценообразования в нашей стране не изменятся, — сообщил „ФАКТАМ“ главный исполнительный директор энергетического провайдера ETG.UA Владимир Шведкий. — Мы останемся в формуле „Импортный паритет+“. Это означает сумму цены топлива на европейских хабах, стоимости транспортировки до границ Украины, платы за вход в газотранспортную систему, которую взимает оператор ГТС, и маржи поставщика. Рынок в нашей стране так работает уже не первый год. Это и является базисом и индикативом для ценообразования».

«Украинцы действительно смогут выбирать поставщика газа в зависимости от своих предпочтений»

Однако людей интересует, изменятся ли в ближайшее время тарифы не только на газ, но и на отопление и горячее водоснабжение.

«Тарифы на отопление привязаны к цене газа, потому что порядка 80% в тарифе — это именно стоимость энергоносителя, — отметил Владимир Шведкий. — Сегодня цена на газ находится на историческом 20-летнем минимуме, поэтому предпосылок к росту тарифа к ближайшему отопительному сезону нет. Есть надежды, что компании — поставщики тепловой энергии не только не будут пересматривать тарифы в сторону увеличения, но и снизят их».

Есть и друге мнения.

«Рост тарифов на газ приведет к повышению цена на отопление и горячее водоснабжение, — считает Александр Хмелевский. — С 1 июля отменяется ограничение тарифа на отопление. Поэтому в новом сезоне этот тариф вырастет, по оценкам специалистов, на 30%».

Возникает еще один важный вопрос: действительно ли украинцы смогут выбирать поставщика газа? Ведь у нас исторически этим занимаются компании-монополисты. Есть ли уже конкуренция на рынке поставки газа потребителям?

«Что касается вопроса смены поставщиков, то такое право у физических лиц уже существует и переход можно сделать даже сейчас, — сообщил Владимир Шведкий. — С отменой ПСО рынок для физлиц будет представлять собой не одного поставщика, предложений будет несколько, а то и десятки от различных независимых компаний».

Подобной точки зрения придерживаются и сами поставщики голубого топлива.

«Украинцы действительно смогут выбирать поставщика газа в зависимости от своих предпочтений, предлагаемых конкурентных цен и сервиса, — сообщил «ФАКТАМ» директор по стратегии и развитию бизнеса компании YASNO Александр Онищенко. - Кто-то выберет знакомый ему бренд, которому он доверяет, а кто-то отреагирует на акцию и сезонные скидки. Так уже работает рынок газа в Европе, где выбрать поставщика и заключить с ним контракт можно и по телефону, и в пару кликов через интернет. При этом выбор у украинских потребителей газа будет достаточно большой.

В конкуренцию на рынке газа могут включиться розничные крупные компании и поставщики услуг, которые уже имеют доступ к миллионам клиентов. Например, это могут быть телеком-операторы, почтовые компании, а также нынешние поставщики электроэнергии, которые есть в каждой области Украины. На рынке электроэнергии в Украине активно работают более 200 компаний-трейдеров, которые покупают и продают электроэнергию своим бизнес-клиентам. Эти же компании потенциально могут выйти и на рынок поставки газа как для бизнеса, так и для населения", — сказал Онищенко.

Кстати, стоит отметить, что российский «Газпром», с которым украинская сторона в конце 2019 года подписала долгосрочный контракт на транзит газа, не записывает на Украину поставки «голубого» топлива на оккупированные территории Донбасса.

445

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter