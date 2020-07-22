Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Украине, но есть условие (фото)

Совсем скоро футбольные матчи чемпионата Украины, который завершился досрочным чемпионством донецкого «Шахтера», смогут проходить в присутствии болельщиков. Зрители смогут прийти на стадионы уже на ближайшие матчи плей-офф за право сыграть в Лиге Европы «Александрия» — «Мариуполь» и «Колос» — «Днепр-1», которые пройдут 25 июля, а также решающий матч за место в квалификации еврокубка между победителями, запланированный на 29 июля. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

«По итогам рабочей встречи министр здравоохранения Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля! Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будут заполнены на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима. Решение Минздрава — это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19.

В случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе МОЗ рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе. Возвращение болельщиков на трибуны — приоритетная цель Украинской ассоциации футбола в нынешних непростых для всех нас условиях. Спасибо лично Максиму Степанову, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и всей команде УАФ за совместную продуктивную работу!

Украинский футбол постепенно возвращается к привычным условиям! С радостью поздравляю с этим успехом всех наших болельщиков! До встречи на стадионах!" - написал на своей странице в Facebook функционер.

Напомним, что последние футбольные матчи в Украине, на которые были допущены зрители, прошли 15 марта — еще до введения карантина по всей стране. После возобновления чемпионата в конце мая допуск болельщиков на трибуны был запрещен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики в Польше арендовали 18 кранов, чтобы посмотреть матч по спидвею с высоты.

Фото ФК «Динамо»

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter