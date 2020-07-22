Не прячьте зонтики: синоптики рассказали о погоде в Украине в последние дни уходящей недели

В начале этой недели в Украину пришел антициклон Albreght, который принес похолодание. Правда, по словам синоптиков, в скором времени потеплеет, но в некоторых областях возможны грозовые дожди. Какой же погоды ожидать в конце июля и начале августа? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

В четверг, 23 июля, в Украине ожидается сухая погода, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе страны столбики термометров опустятся до отметок плюс 21, а в Крыму температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла.

В пятницу, 24 июля, грозовые дожди возможны в западных областях страны, скорость ветра — около 5 метров в секунду. Днем на западе ожидается температура плюс 22−24, а вот на юге Украины воздух прогреется до 32 градусов тепла.

В субботу, 25 июля, грозы возможны в западных и северных областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на севере страны столбики термометров покажут комфортные 23−25 градусов, а на юге будет жарко — до 32 градусов тепла.

В воскресенье, 26 июля, грозы ожидаются на западе и севере страны, ветер усилится до 10 метров в секунду. Днем в западных областях температура воздуха — 22 градуса, а на юге воздух прогреется до 33 градусов тепла.

В понедельник, 27 июля, грозовые дожди накроют практически всю Украину (кроме: Крыма, Харьковской, Луганской и Донецкой областей), скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных областях ожидается температура воздуха плюс 22−24, а вот на юге и местами на востоке столбики термометров достигнут отметки 33 градуса.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, погода в ближайшее время будет переменчивой.

— Небольшие дожди, по моим подсчетам, возможны в период с 24-го по 27-е июля, а также в последние дни месяца, — говорит Леонид Горбань. — Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 29 градусов тепла, а по ночам ожидается 14−17 выше нуля. Хочу отметить, что погодные аномалии, которые мы наблюдали этим летом, — это результат того, что все планеты оказались по одну стороны от Солнца. Так называемый Парад планет. Следовательно, давление на экватор Земли было максимальным. Воздушные потоки Африки стремительно понеслись на европейскую часть. Наша планета оказалась между планетами внутренними — Венерой и Меркурием, а также внешними — Марсом, Юпитером, Сатурном, Нептуном, Ураном и Плутоном, почти на одной линии. В секторе 12−16 градусов. Земля, находясь на разности потенциалов между планетами внутренними — минус, внешними — плюс, получила в июне максимальные энергетические перепады. Как следствие — наводнения в Японии, Китае, Африке, в западной Украине, США. Жара в Украине 35−38 выше нуля — это тоже результат.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сказал в интервью «ФАКТАМ», что последняя декада июля начнется с дождей. «Эти осадки принесут с собой незначительное похолодание. Правда, оно придет только на несколько дней, потом теплая погода вернется», — отметил Деркач. «Первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди», — рассказал ранее «ФАКТАМ» Деркач.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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