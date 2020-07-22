Крупные сети повысили цены на бензин в Украине: что почем

В Украине растут цены на бензин и дизтопливо, которые падали в начале карантина. При этом на некоторых украинских автозаправках стоимость бензина выросла на 60 копеек. Об этом рассказали аналитики консалтинговой группы «А-95».

Такие сети как «БРСМ-Нафта», Shell, «Маркет», «Авантаж 7», Motto и Mango подняли цены на 10−60 копеек за литр.

На 20 копеек за литр топливо подорожало в сетях Amic и UPG. Так, бензин А-92 и ДТ в Amic подорожали до 23,69 грн/л, А-95 — 24,69 грн/л. 22 июля на станциях UPG розничная цена А-95 установлена на уровне 22,50 грн/л, А-92 — 21,50 грн/л, ДТ — 18,45 грн/л.

С 21 июля все виды топлива подорожали на 50 копеек за литр в сети WOG.

На такую же цифру на все виды топлива подняла цены сеть AЗС ОККО.

Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО выросла до 24,99 грн/л, бензина А-95 — до 25,99 грн/л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л, передает enkorr.ua.

Напомним, в Украине последние дни стабильно растет доллар. На четверг, 23 июля, Нацбанк установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс евро установлен на уровне 32,1898 гривен за евро.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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