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Деньги

Доллар снова вырос: в обменниках — уже больше 28 гривен

18:04 22 июля 2020
деньги

На четверг, 23 июля, Нацбанк установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 23 июля установлен на уровне 27,7798 гривен за 1 доллар. Курс евро установлен на уровне 32,1898 гривен за евро.

По состоянию на 10:30 22 июля курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 31,98 гривен за евро.

В обменных пунктах 22 июля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,01 гривен за доллар. Курс евро вырос на 44 копейки до 32,17 гривен за евро.

Напомним, аналитики, работающие на валютном рынке прогнозируют дальнейшее падение гривни по отношению к доллару и евро.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью «ФАКТАМ» резко раскритиковала позицию президента Зеленского, который предлагает девальвировать национальную валюту и отойти от рыночного курсообразования.

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