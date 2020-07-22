Из-за обстрелов боевиков горит лес на Луганщине: местных жителей готовят к эвакуации

В среду, 22 июля, на территории Трехизбенского лесничества в Луганской области возник пожар. Загорелась сухая трава и молодой лес в районе села Лопаскино Новоайдарского района, ранее пожары в этом районе тушили несколько суток спасатели из разных областей Украины.

Сегодняшний пожар возник из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 19:20 угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается, сообщили в ГСЧС.

Работники лесного хозяйства ликвидуют возгорания по периметру пожара со стороны сел Трехизбенка, Лобачево, Лопаскино и от реки Северский Донец. Силы ГСЧС сосредоточены со стороны сел Трехизбенка и Лопаскино. Также создается резерв спасателей в Новоайдаре

К тушению привлечены 87 человек и 20 единиц техники.

Напомним, во время масштабного пожара на Луганщине в огне сгорели 24 жилых дома в селе Смоляниново и еще 35 были повреждены. Пострадали 80 дач при кооперативе «Волчье озеро». На пожаре погибли пять человек. Медицинская помощь понадобилась 71 человеку.

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