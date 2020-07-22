27.72 / 28.02 31.70 / 32.26
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украину поделят на четыре карантинные зоны: что это значит

21:11 22 июля 2020
карантин

В среду, 22 июля, в Украине продлили режим адаптивного карантина до 31 августа. Сделано это было, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения во время пиков заболевания коронавирусом.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы страны будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно взятых регионах.

В регионе, который отнесут к «зеленой» зоне, продолжит действовать требование ношения масок или респираторов в общественных местах, а также ограничения при проведении массовых мероприятий и пассажирских перевозках.

Переход региона в «желтую», «оранжевую» или «красную» зоны будет осуществляться, если базовые индикаторы начинают изменяться в течение 5 дней подряд.

Напомним, ранее представители Всемирной организации здравоохранения выступили против возвращения к жесткому карантину из-за COVID-19.

ФОТО: УНИАН

244

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

карантин

Украину поделят на четыре карантинные зоны: что это значит

вокзал

В районе ж/д вокзала в Киеве прогремели взрывы

свалка

Под Киевом горит мусорная свалка, местные жалуются на проблемы с дыханием (видео)

Певица Alyosha

Беременная Alyosha показала комнату будущей дочери (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер