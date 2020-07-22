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Украину поделят на четыре карантинные зоны: что это значит
В среду, 22 июля, в Украине продлили режим адаптивного карантина до 31 августа. Сделано это было, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения во время пиков заболевания коронавирусом.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы страны будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными, сообщили в Министерстве здравоохранения.
В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно взятых регионах.
В регионе, который отнесут к «зеленой» зоне, продолжит действовать требование ношения масок или респираторов в общественных местах, а также ограничения при проведении массовых мероприятий и пассажирских перевозках.
Переход региона в «желтую», «оранжевую» или «красную» зоны будет осуществляться, если базовые индикаторы начинают изменяться в течение 5 дней подряд.
Напомним, ранее представители Всемирной организации здравоохранения выступили против возвращения к жесткому карантину из-за COVID-19.
ФОТО: УНИАН
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