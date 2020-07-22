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Кабмин снова продлил карантин в Украине: что изменится
Кабинет Министров на заседании 22 июля решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа включительно. Решение принято с подачи Министерства здравоохранения, информирует РБК-Украина.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, с 1 августа по 31 августа в каждом из регионов будет устанавливаться зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности.
По его словам, уровень будет определяться автоматически с учетом:
- загруженности коек (не более 50%);
- среднего количества тестирований (не менее 24 на 100 тыс. населения);
- коэффициента выявленных случаев (не более 11%);
- динамики заболевания (рост не более 10%).
Уровень подлежит утверждению на уровне правительственной комиссии.
В регионе, который отнесут к «зеленой» зоне, продолжит действовать требование о ношении масок или респираторов в общественных местах, а также об ограничениях при проведении массовых мероприятий и пассажирских перевозках.
Переход региона в «желтый», «оранжевый» или «красный» уровни будет осуществляться, если базовые индикаторы начинают изменяться в течение 5 дней подряд.
Отметим, что накануне руководство Всемирной организации здравоохранения выступило против возвращения к жесткому карантину из-за COVID-19. Причиной названа неподтвержденность способности карантинных ограничений полностью остановить распространение коронавируса.371
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