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Спорт

В России в товарищеском матче футболисты устроили поединок из ММА: эпическое видео

21:12 22 июля 2020
Енисей&nbsp;— СКА-Хабаровск

Интересный эпизод произошел в Крымске (Россия) в товарищеском матче между красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровск» — клубами Футбольной национальной лиги (второго по силе дивизиона страны), которая была досрочно завершена из-за пандемии коронавируса.

В середине первого тайма защитник красноярцев Валерий Кичин резко отреагировал на слишком активное противодействие со стороны игрока хабаровчан Рамазана Гаджимурадова, ударив того по лицу. Это стало причиной потасовки между футболистами, в ходе которой Гаджимурадов броском из ММА уложил на газон обидчика, а когда драчунов разняли, продолжал гоняться за оппонентом по всему полю.

В итоге, когда страсти улеглись, арбитр подозвал обоих футболистов, провел «разъяснительную» беседу, после которой Кичин и Гаджимурадов пожали друг другу руки и… вместо заслуженного обоюдного удаления продолжили игру.

Отметим, что промежуточные итоги чемпионата России в ФНЛ были признаны окончательными, в результате чего волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки» завоевали право повыситься в классе. «СКА-Хабаровск» занял итоговое седьмое место, а «Енисей» — 14-е.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России арбитр переписывался по телефону, а затем ударил одного из футболистов.

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