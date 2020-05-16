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Экс-тренер «Динамо» Хацкевич вывел свою команду в элитный российский дивизион
После решения Российского футбольного союза досрочно завершить из-за пандемии коронавируса состязания в ФНЛ (второй по силе дивизион) бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, возглавивший зимой «Ротор», принимает поздравления.
Команда из Волгограда стала чемпионом лиги, на два очка опередив подмосковные «Химки». Обе команды поднялись в премьер-лигу России, где «Ротор» не играл с 2004 года.
«Мы очень рады. Спустя 16 лет высший дивизион возвращается в Волгоград! — цитирует Александра Хацкевича Sportbox.ru. — Это город с большими футбольными традициями, он заслуживает того, чтобы быть представленным в премьер-лиге. Мы были готовы к продолжению первенства, но в ФНЛ своя специфика — сложная логистка, большие расстояния. На первом месте должно стоять здоровье людей. Могу только сказать, что «Ротор» готов к выступлению в премьер-лиге. После ЧМ-2018 в городе остался потрясающий стадион, на который болельщик ходит с удовольствием, создана инфраструктура.
До конца года футбольные матчи в России будут проходить без зрителей? Для Волгограда это будет катастрофа! Весь город очень ждал возвращения команды в элиту. Если матчи будут проходить при пустых трибунах, болельщики не смогут прочувствовать на себе весь этот праздник. Мы играем для них. Хотелось бы, чтобы ситуация поскорее разрешилась. Но главное — чтобы все были живы и здоровы".
Стоит отметить, что Александр Хацкевич успел провести у руля «Ротора» лишь два матча (ничья и победа), после чего состязания прервали из-за пандемии СOVID-19.
Напомним, что Александр Хацкевич, уволенный из киевского «Динамо» в августе 2019-го, до переезда в Россию работал также в минском «Динамо», юношеской и национальной сборных Беларуси, «Витебске» и входил в состав тренерского штаба сборной Украины.
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Фото ФК «Динамо»160
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