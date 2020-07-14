Спорт

В России арбитр переписывался по телефону во время матча, а затем ударил футболиста (видео)

В России, где поздравили национальную сборную с победой на несостоявшемся Евро-2020, со скандалом закончился товарищеский матч между московским «Сахалинцем» и «Легионом-Динамо» из Махачкалы, которые выступают в Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

По ходу матча боковой арбитр Сергей Тумасов все время пользовался телефоном — вполне возможно, рефери делал ставки по ходу матча. А затем вступил в конфликт с игроком «Сахалинца» Гоги Шонией, и после короткой перепалки ударил футболиста в лицо.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика (18+)

После того, как страсти улеглись, каждый из участников конфликта высказал свою версию. По словам Тумасова, игрок на протяжении всего матча провоцировал его и нарывался на драку, а вот Шония, наоборот, отметил, что вина полностью лежит на арбитре. К слову, сама игра завершилась вничью — 1:1.

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«Судья хотел спровоцировать игроков „Легиона“ и наших футболистов после окончания игры, — заявил по итогам матча главный тренер „Сахалинца“ Юрий Дроздов. — В итоге он выбежал и ударил нашего капитана по лицу, и пошел конфликт. Хорошо, что в „Легионе“ видели и слышали происходящее. Все попало на камеры. Мы с тренерским штабом соперников находились далеко от эпицентра и сначала подумали, что их игроки конфликтовали с нашими. Потом в подтрибунном помещении пожали друг другу руки и разошлись. А судьи быстро собрались и быстро уехали, и мы не успели переговорить. Слова Тумасова о том, что его провоцировали по ходу игры, не соответствуют действительности. Почти все в нашей команде блогеры, поэтому заметили, что он стоит с телефоном. Говорили, что на результат матча можно было поставить в какой-то букмекерской конторе, но я далек от этого, поэтому точно не знаю».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что английский рефери Марк Клаттенбург, судивший финал Евро-2016, рассказал, как экс форвард «Ливерпуля» и «МанСити» Крэйг Беллами схватил его ниже пояса.

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