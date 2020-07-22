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В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля
В среду, 22 июля, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) стороны договорились ввести с 27 июля режим полного прекращения огня.
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня должен вступить в силу с 00:01 27 июля 2020 года.
«Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса», — говорится в сообщении Офиса президента.
Сообщается, что мероприятия согласованы Украиной, Россией и поддержаны ОБСЕ.
«Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран — участниц Нормандского формата и приверженности к выполнению Минских соглашений», — отметили в ОП.
В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.
Гуманитарная подгруппа украинской стороны, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны, отметили в ОП.
Напомним, ранее первый замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что «Минские соглашения» нуждаются в пересмотре и как минимум в прагматическом подходе к их выполнению.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!