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На Донбассе объявят очередное перемирие: названа дата
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, ранее не исключивший возможности восстановления железнодорожного сообщения с оккупированными территориями Донбасса, анонсировал очередное объявление режима прекращения огня.
В интервью «УНИАН» он заявил, что это будет сделано 20 или 21 декабря. «Мы делаем это следующим образом. Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение — сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ», — отметил Пристайко.
После этого представители ОБСЕ возьмут тайм-аут — сутки — на техническую подготовку для проверки соблюдения условий прекращения огня. И лишь тогда объявляется окончательно согласованная дата.
«Мы планировали где-то ближе к 24 числа. Лидеры были осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать», — заявил Пристайко. Также, по его словам, Украина готовит предложение по трем точкам разведения войск на Донбассе: «На этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное гуманитарное значение».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря участники консультаций должны уточнить дату прекращения огня на Донбассе и согласовать списки для обмена удерживаемых лиц.
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