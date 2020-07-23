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Украина

Научные институты "забраковали" экспертизы по "делу Шеремета", — адвокат подозреваемой Кузьменко

0:35 23 июля 2020
Кузьменко Юлия

Адвокат Тарас Безпалый, выступающий защитником подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, обратил внимание на важную деталь судебного разбирательства: эксперты ведущих институтов отказались проводить экспертизы на основании двух видео, присутствующих в деле, а также устанавливать психологический портрет из видео.

Об этом юрист на писал на своей странице в Facebook.

«Когда адвокаты обратились к ряду ведущих институтов, все сказали, что установить психологический портрет видео, а подавно сравнить 2 видео невозможно, потому что это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика», — пишет он.

Между тем, указывает адвокат, пока что именно указанные видео и сделанная на их основании экспертиза являются основным «доказательством вины» подозреваемых в убийстве журналиста.

«Единственным основным доказательством является экспертиза походки Айвон Бирча из Англии (проводится только в трех странах мира, отсутствует методика, отсутствуют „черные ящики“, низкое доказательное качество) и экспертиза портретно-психологическая (КНИИСЭ, эксперты Ирхина и Семенец)», — отметил Безпалый.

По его словам, именно эту экспертизу чиновники считают «самым неоспоримым доказательством» причастности Кузьменко к совершению убийства Павла Шеремета.

«Вишенкой на торте» по данному делу адвокат считает тот факт, что в Минюсте открыли дисциплинарное производство в отношении экспертов, проводивших портретно-психологическую экспертизу. Другими словами, методику не признают ведущие институты, против самих экспертов открыто дисциплинарное производство, а подозреваемые «благодаря» экспертизе люди продолжают находиться за решеткой.

Напомним, журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

12 декабря 2019 года руководство полиции сообщило, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца ССО Андрея Антоненка и военного медика Яну Дугарь. По версии следствия, мотивом убийства была «дестабилизация общественно-политической ситуации». Вероятных заказчиков в полиции назвать не смогли.

2 июля в полиции заявили, что дело Шеремета готово к передаче в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на 17 июля Печерский районный суд города Киева продлил на два месяца арест подозреваемым по делу Кузьменко и Антоненко, а также смягчил меру пресечения Дугарь.

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