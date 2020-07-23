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Семь лет тюрьмы и конфискация имущества: одесского судью отправили за решетку за взятку в 2,5 тысячи долларов
В Одессе, где в мае на взятке попался замначальника главка ГСЧС, зафиксировано новое громкое дело по факту мздоимства: Высший антикоррупционный суд признал виновным судью Малиновского суда Одессы в получении неправомерной выгоды и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
«Сегодня, 22 июля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла обвинительный приговор и признала виновным судью Малиновского суда Одессы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Судьи назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на 3 года, с конфискацией всего его имущества», — говорится в сообщении.
Отмечается, что исследовав все предоставленные сторонами материалы, заслушав свидетелей, коллегия судей признала судью Малиновского суда Одессы виновным в получении неправомерной выгоды в размере 2,5 тысяч долларов США за принятие решения в интересах третьего лица с использованием предоставленного ему служебного положения.
В свою очередь в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что указанный судья с 2017 года рассматривал иск жителя города к одному из предприятий о признании недействительным решения о выделении квартиры работнику этого предприятия, а в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен владелец квартиры.
«Ранее аналогичный иск, но другого истца, уже был рассмотрен судами, в том числе Верховным Судом, и в его удовлетворении было отказано. Несмотря на такие обстоятельства, фактически в течение 1,5 лет судебное разбирательство этим судьей не осуществлялось», — говорится в сообщении САП.
«Вместе с тем, в марте прошлого года судья предложил представителю владельца квартиры предоставить ему неправомерную выгоду за ускорение рассмотрения этого дела и принятия в ней положительного решения. 29 марта 2019 года прокурорами САП совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины и детективами НАБУ был задокументирован факт получения судьей 2500 долларов США неправомерной выгоды», — сообщили в пресс-службе САП.
«До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тыс грн», — добавили в пресс-службе ВАКС. Отмечается, что на приговор суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату ВАКС течение 30 дней со дня его провозглашения.
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Семь лет тюрьмы и конфискация имущества: одесского судью отправили за решетку за взятку в 2,5 тысячи долларов
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