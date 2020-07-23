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Украина

У Зеленского назвали условия для проведения выборов на оккупированном Донбассе

1:55 23 июля 2020
Выборы в Украине

По результатам заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе в команде президента озвучили условия, которые необходимо выполнить для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые являются оккупированными подконтрольными России боевиками.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОП.

Отмечается, что в рамках политической подгруппы было подчеркнуто, что предпосылкой для политического урегулирования является исключительно полное и всеобъемлющее прекращение огня.

В числе других условий проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины названы следующие:

  • ⁃ проведение всеобъемлющей деэскалации;
  • ⁃ вывод иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;
  • ⁃ восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;
  • ⁃ проведение выборов исключительно согласно законодательству Украины;
  • ⁃ проведение выборов с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

Напомним, что на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в среду, 22 июля, стороны договорились ввести с 27 июля режим полного прекращения огня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 июля, народные депутаты Украины поддержали постановление, согласно которому местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года. За это постановление проголосовали 326 парламентариев. При этом пунктом 3 Постановления предусмотрено, что «в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся. Указывается, что там они состоятся после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, военной техники, после восстановление полного контроля Украины над госграницей, после разоружения всех незаконных вооруженных формирований и восстановления конституционного строя и правопорядка. Именно это решение привело в бешенство Кремль.

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