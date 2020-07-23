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34 тысячи украинцев смогли победить коронавирус
По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине вновь зафиксировали более 800 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией — заболели 856 украинцев.
Согласно данным, опубликованным на интерактивной карте СНБО, за минувшие сутки 828 украинцев победили COVID-19 — общее количество выздоровевших достигло 34 тысяч.
Второй день подряд антирейтинг возглавляет столица Украины — в Киеве зафиксировано 112 новых случаев коронавирусной инфекции. В Львовской области — 109 новых больных, в Ивано-Франковской — 76.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине с начала пандемии коронавируса подтвержден 61 851 случай COVID-19.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».82
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