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В Украине более 800 новых случаев COVID-19: где больше всего зараженных
По состоянию на утро среды, 22 июля, в Украине за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 829 пациентов — общее количество украинцев с COVID-19 с начала пандемии возросло почти до 61 тысячи (60 995 заболевших).
Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за сутки выздоровели 973 пациентов, умерли — 16.
Зафиксирован резкий скачек количества заболевших в Киеве — коронавирус подтвердили у 132 людей. На втором месте Львовщина с 124 заболевшими, в Ивано-Франковской области заболели 78 человек. Ни одного нового случая не зафиксировано на Луганщине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за последнюю неделю 13 стран открыли границы для украинцев — количество стран, куда могут приезжать граждане Украины, увеличилось до 39.286
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