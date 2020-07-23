Бывшая жена Элтона Джона требует четыре миллиона долларов за то, что он упомянул ее в своей книге

Рената Блауел, бывшая жена британского певца, пианиста и композитора Элтона Джона, который входит в число самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия, через суд требует выплаты ей компенсации в размере трех миллионов фунтов (почти четырех миллионов долларов). Она обвиняет экс-супруга в том, что он нарушил их заключенный при разводе договор о неразглашении, упомянув их брак в своей автобиографии «Я: Элтон Джон». И тем самым причинил вред ее душевному здоровью. Хотя ничего негативного Джон о 67-летней Ренате не сообщал, оставшись с ней после разрыва в дружеских отношениях. На публике и в своей книге он отзывался о ней тепло. И говорил, что сожалеет о том, что «разбил ей сердце». В прошлом году, перед публикацией автобиографии, он, идя ей на встречу, даже согласился убрать некоторые абзацы, касающиеся их отношений.

Как сообщает издание The Sun, документы поданы в Высокий суд Лондона. Музыкант расстроен и шокирован претензиями Ренаты.

Элтон и Рената поженились 14 февраля 1984 года, а уже спустя четыре года развелись. После этого разрыва певец, который ранее заявлял о своей бисексуальности, признал, что является, скорее, гомосексуалом. В настоящее время 73-летний сэр Элтон состоит в браке со своим давним партнером Дэвидом Фернишем. Они официально сыграли свадьбу в 2014 году и воспитывают двух сыновей -девятилетнего Захария и семилетнего Элайджу, которых родила суррогатная мать.

Читайте также: — Я не хотел иметь детей. Все изменилось, когда попал в украинский детский дом, — Элтон Джон.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter