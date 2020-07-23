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Деньги

В Украине стремительно дорожает валюта: сколько стоят доллар и евро 23 июля

10:06 23 июля 2020
деньги

В четверг, 23 июля, курс гривни к доллару установлен на уровне 27,77 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем украинская национальная валюта снова просела в цене.

Курс евро установлен на уровне 32,1898 гривен за евро.

Данные приведены на сайте регулятора.

По данным Минфина на черном рынке доллар продают-покупают по цене 27,93/ 28,03 гривни. Евровалюта торгуется в пределах 32,00/32,20 гривни.

Банки продают доллар по 28,40 грн, покупают по 27,60 гривни.

Уже 22 июля в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,01 гривен за доллар. Курс евро вырос на 44 копейки до 32,17 гривен за евро.

Напомним, аналитики, работающие на валютном рынке прогнозируют дальнейшее падение гривни по отношению к доллару и евро.

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