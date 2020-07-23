- 11:30 Деми Ловато объявила о помолвке
- 11:21 В Полтаве мужчина угрожает полицейским взорвать гранату: появилось первое видео происшествия
- 11:17 Мэр Славянска заразился коронавирусом
- 11:15 Мирча Луческу в Киеве и ведет переговоры с «Динамо»
- 11:08 США заплатили 2 млрд долларов за 100 млн доз вакцины против коронавируса
- 11:04 «Были посланы по известному адресу»: стало известно о новой истерике России на переговорах в Минске
- 10:58 Мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв в Полтаве: первые детали и фото ЧП
- 10:50 В Киеве перекрыли улицу из-за подозрительного пакета
- 10:29 Вся Болгария охвачена массовыми протестами уже вторую неделю подряд
- 10:29 В Одесской области задержали фаната Путина и СССР
- 10:25 Возле скандально известного ресторана «Велюр» Тищенко заметили силовиков
- 10:13 Пока мать спала в доме, ее трехлетняя дочь погибла в раскаленной машине
В Украине стремительно дорожает валюта: сколько стоят доллар и евро 23 июля
В четверг, 23 июля, курс гривни к доллару установлен на уровне 27,77 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем украинская национальная валюта снова просела в цене.
Курс евро установлен на уровне 32,1898 гривен за евро.
Данные приведены на сайте регулятора.
По данным Минфина на черном рынке доллар продают-покупают по цене 27,93/ 28,03 гривни. Евровалюта торгуется в пределах 32,00/32,20 гривни.
Банки продают доллар по 28,40 грн, покупают по 27,60 гривни.
Уже 22 июля в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,01 гривен за доллар. Курс евро вырос на 44 копейки до 32,17 гривен за евро.
Напомним, аналитики, работающие на валютном рынке прогнозируют дальнейшее падение гривни по отношению к доллару и евро.290
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...