В Киеве перекрыли улицу из-за подозрительного пакета (фото)

В четверг, 23 июля, в Киеве перекрыли улицу Киото из-за подозрительного пакета. Днем ранее из-за подобного случая закрывали столичную станцию метро «Вокзальная».

Как сообщает «Киев Оперативный», о пакете, оставленном на остановке в Деснянском районе на улице Киото, в полицию сообщили прохожие.

«Патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Ожидается прибытие взрывотехников», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 22 июля столичные полицейские получили сообщения о четырех подозрительных предметах, найденных на улицах Киева. Вечером в среду в районе метро «Вокзальная» были слышны сильные взрывы.

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