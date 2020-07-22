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В районе ж/д вокзала в Киеве прогремели взрывы
В среду, 22 июля, около 7 часов вечера в Киеве в районе железнодорожного вокзала были слышны громкие звуки, похожие на взрывы. После взрывов на метро «Минская» полиция Киева усилила меры безопасности на улицах и в местах массового скопления людей.
Как передает корреспондент «ФАКТОВ», сначала был слышен один мощный взрыв, затем два слабее.
По одной информации, взорвался автомобиль на улице Большая Васильковская. По другой информации, пиротехники обнаружили взрывоопасный предмет (возможно, чемодан) и обезвредили его.
Подробностей о происходящем пока нет.
Отметим, глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что только сегодня в течение дня специалисты взрывотехнической службы отработали четыре вызова о нахождении подозрительных взрывоопасных предметов.
«Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах. Еще раз подчеркиваем, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику и немедленно звонить на 102», — отметил Крищенко.
Напомним, сегодня днем в районе станции метро «Вокзальная» нашли подозрительную сумку. Станцию сразу закрыли на вход и на выход. В час дня работу станции возобновили, взрывчатка найдена не была.319
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