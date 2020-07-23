27.79 / 28.09 31.87 / 32.45
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«ОСКАР» расширил географию поставок: 21 страна импортирует трубы украинского завода

11:37 23 июля 2020
завод
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Трубный завод «ОСКАР», который является участником корпорации «Алеф», расширил свое присутствие на мировом рынке. Сейчас продукция завода экспортируется в 21 страну мира, среди которых большинство — члены Европейского союза. Также трубы украинского завода импортируют Индия и Южная Корея. А в 2019 году заводу «ОСКАР» впервые удалось выйти на рынок США.

Основными потребителями продукции завода являются европейские предприятия авиационно-космической, атомной, химической, энергетической отраслей промышленности.

На заводе отмечают, что расширение географии поставок стало возможным в том числе благодаря постоянной работе по улучшению системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта EN 9100. Последний ресертификационный аудит предприятие прошло в мае текущего года и сейчас ожидает получения нового сертификата сроком на 3 года.

Завод «ОСКАР» входит в престижную базу поставщиков для авиакосмической отрасли OASIS. В частности, украинский завод может поставлять крупнейшим авиаконцернам мира бесшовные трубы из нержавеющей стали, титановых и никелевых сплавов.

По международным программам Nadcap сертифицированы производственные процессы предприятия: термическая обработка (Heat Treating), химическая обработка (Chemical Processing) и неразрушающий контроль — по методам УЗК и ТВК (Non Destructive Testing).

Председатель совета корпорации «Алеф» Вадим Ермолаев отметил, что осуществлять экспорт труб в страны Европы заводу также позволяет постоянное внедрение современных технологий: «В частности, в 2020 году на производстве внедрили автоматизированную установку неразрушающего контроля труб от американского производителя MAC (Magnetic Analysis Corporation). Новое высокоточное оборудование позволило увеличить производительность на этапе контроля качества в три раза за счет оптимизации процесса: за один проход через установку MAC проводится анализ на сплошность металла, герметичность трубы, наличие дефектов».

Справка

Корпорация «Алеф» объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель Совета корпорации «Алеф» — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя Совета корпорации Станислав Виленский.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

спецоперация

Преступник взял в заложники полковника полиции и скрылся: появились новые детали ЧП в Полтаве

Избирательная урна

«Были посланы по известному адресу»: стало известно о новой истерике России на переговорах в Минске

Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга

Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга прибыли на Донбасс (фото, видео)

Сестры Петченик

Пока мать спала в доме, ее трехлетняя дочь погибла в раскаленной машине (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер