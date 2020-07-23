«ОСКАР» расширил географию поставок: 21 страна импортирует трубы украинского завода

Трубный завод «ОСКАР», который является участником корпорации «Алеф», расширил свое присутствие на мировом рынке. Сейчас продукция завода экспортируется в 21 страну мира, среди которых большинство — члены Европейского союза. Также трубы украинского завода импортируют Индия и Южная Корея. А в 2019 году заводу «ОСКАР» впервые удалось выйти на рынок США.

Основными потребителями продукции завода являются европейские предприятия авиационно-космической, атомной, химической, энергетической отраслей промышленности.

На заводе отмечают, что расширение географии поставок стало возможным в том числе благодаря постоянной работе по улучшению системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта EN 9100. Последний ресертификационный аудит предприятие прошло в мае текущего года и сейчас ожидает получения нового сертификата сроком на 3 года.

Завод «ОСКАР» входит в престижную базу поставщиков для авиакосмической отрасли OASIS. В частности, украинский завод может поставлять крупнейшим авиаконцернам мира бесшовные трубы из нержавеющей стали, титановых и никелевых сплавов.

По международным программам Nadcap сертифицированы производственные процессы предприятия: термическая обработка (Heat Treating), химическая обработка (Chemical Processing) и неразрушающий контроль — по методам УЗК и ТВК (Non Destructive Testing).

Председатель совета корпорации «Алеф» Вадим Ермолаев отметил, что осуществлять экспорт труб в страны Европы заводу также позволяет постоянное внедрение современных технологий: «В частности, в 2020 году на производстве внедрили автоматизированную установку неразрушающего контроля труб от американского производителя MAC (Magnetic Analysis Corporation). Новое высокоточное оборудование позволило увеличить производительность на этапе контроля качества в три раза за счет оптимизации процесса: за один проход через установку MAC проводится анализ на сплошность металла, герметичность трубы, наличие дефектов».

Справка Корпорация «Алеф» объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель Совета корпорации «Алеф» — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя Совета корпорации Станислав Виленский.

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