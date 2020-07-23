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В сети показали удивительное видео с Марса
Пока китайцы запускают свой первый зонд на Марс, на YouTube-канале ElderFox Documentaries опубликовали необычное видео. Его создатели объединили в один ролик кадры, сделанные в разное время марсоходами Spirit, Curiosity и Opportunity — чтобы зрители получили представление о том, как выглядит поверхность Красной планеты.
Эти снимки в свое время публиковали в открытом доступе ученые NASA (американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства).
Авторы ролика, набравшего уже почти 2,8 миллионов просмотров, «самым реалистичным опытом пребывания на Марсе».
Ранее, как писали «ФАКТЫ», ученые NASA представили симуляцию закат на Венере и Марсе.
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