27.79 / 28.09 31.88 / 32.45
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

В сети показали удивительное видео с Марса

12:25 23 июля 2020
Поверхность Марса

Пока китайцы запускают свой первый зонд на Марс, на YouTube-канале ElderFox Documentaries опубликовали необычное видео. Его создатели объединили в один ролик кадры, сделанные в разное время марсоходами Spirit, Curiosity и Opportunity — чтобы зрители получили представление о том, как выглядит поверхность Красной планеты.

Эти снимки в свое время публиковали в открытом доступе ученые NASA (американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Авторы ролика, набравшего уже почти 2,8 миллионов просмотров, «самым реалистичным опытом пребывания на Марсе».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», ученые NASA представили симуляцию закат на Венере и Марсе.


175

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наталия Орлянская

Наталия Орлянская: «Иногда жалею, что не родила ребенка — так маме остался бы кто-то после меня» (часть 21)

Дмитрий Шепелев

Семья Жанны Фриске отсудила у Дмитрия Шепелева миллионы

спецоперация

Преступник взял в заложники полковника полиции и скрылся: появились новые детали ЧП в Полтаве

заробитчане

Среди украинских заробитчан в Польше произошла вспышка коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер