В сети показали удивительное видео с Марса

Пока китайцы запускают свой первый зонд на Марс, на YouTube-канале ElderFox Documentaries опубликовали необычное видео. Его создатели объединили в один ролик кадры, сделанные в разное время марсоходами Spirit, Curiosity и Opportunity — чтобы зрители получили представление о том, как выглядит поверхность Красной планеты.

Эти снимки в свое время публиковали в открытом доступе ученые NASA (американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Авторы ролика, набравшего уже почти 2,8 миллионов просмотров, «самым реалистичным опытом пребывания на Марсе».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», ученые NASA представили симуляцию закат на Венере и Марсе.





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